Trump troca diretor de imigração por chefe de deportações

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, substituiu na segunda-feira o diretor interino do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, sigla em inglês), Daniel Ragsdale.

Trump colocou como novo diretor interino Thomas Homan, que estava desde 2013 comandando a divisão do ICE encarregada pelas deportações, de acordo com um comunicado do Departamento de Segurança Nacional (DHS).

No comunicado, o DHS não especificou os motivos da substituição que aconteceu pouco tempo depois da demissão da procuradora-geral, Sally Yates, que tinha negado defender nos tribunais o veto de Trump a imigrantes e refugiados.

Ragsdale estava no ICE desde junho de 2012, quando o ex-presidente Barack Obama o colocou no cargo.

Com cerca de 2,75 milhões de deportados, Obama foi o presidente que mais imigrantes expulsou do país na história dos EUA.

Recentemente, Donald Trump anunciou a contratação de 10 mil novos agentes para o ICE, uma agência que na atualidade conta com aproximadamente 20 mil, 6 mil deles dedicados às deportações.