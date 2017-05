Trump se reúne com Macron pela primeira vez

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve nesta quinta-feira seu primeiro encontro formal com o colega francês, o recém-eleito Emmanuel Macron, a quem parabenizou pela “formidável vitória” nas eleições.

Trump, cuja vitória nas presidenciais surpreendeu todos os institutos de pesquisa no ano passado, disse que Macron realizou “uma campanha incrível” e conseguiu “uma formidável vitória” da qual se fala “em todo o mundo”.

Ao receber Macron na embaixada americana em Bruxelas, acrescentou: “temos muito a falar, incluindo o terrorismo e outros temas. Parabéns. Bom trabalho”.

“Estou muito contente de estar com o presidente Trump”, assegurou Macron. “Temos que abordar uma agenda muito ampla: a luta contra o terrorismo, a economia, o clima e a energia”, afirmou.

A França tem sido um dos países-chave na decisão da Otan de se unir formalmente à coalizão liderada por Washington que combate o grupo extremista Estado Islâmico (EI), uma das solicitações de Trump ao deixar para trás suas dúvidas sobre essa participação.

Antes de sua reunião com Macron, Trump se negou a responder as perguntas dos meios de comunicação sobre o suposto vazamento à imprensa americana de detalhes sobre a investigação do atentado de segunda-feira em Manchester.

Fontes francesas explicaram que os dois presidentes conversaram durante cerca de uma hora sobre questões urgentes como a crise ucraniana, a Síria, a Coreia do Norte, a economia e o Acordo de Paris sobre o clima, que Trump rechaçou sem rodeios.