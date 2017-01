Trump se encontra hoje com executivos e líderes trabalhistas

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja se encontrar nesta segunda-feira com líderes empresariais e trabalhistas para discutir o setor industrial e outras questões, à medida que inicia sua primeira semana efetiva no cargo.

O republicano, que assumiu na sexta-feira após oito anos do Partido Democrata na Casa Branca, tinha reunião com líderes empresariais marcada para as 9h, seguido de uma tarde de encontros com líderes trabalhistas, de acordo com sua agenda.

A Casa Branca, que anunciou os encontros em agenda diária divulgada na noite de domingo, não detalhou os nomes dos executivos ou líderes trabalhistas.

De acordo com a Bloomberg News, o encontro irá incluir o CEO da Dow Chemical, Andrew Liveris, sondado por Trump no mês passado para liderar um grupo de assessoria do setor privado para a indústria. A Reuters não pôde confirmar imediatamente a reportagem, que citava uma autoridade do governo.

Trump disse em publicação no Twitter nesta segunda-feira que planejava discutir o setor industrial norte-americano com os executivos, mas não deu outros detalhes.

Busy week planned with a heavy focus on jobs and national security. Top executives coming in at 9:00 A.M. to talk manufacturing in America. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2017

“Semana ocupada planejada com forte foco em empregos e segurança nacional”, disse Trump no Twitter. “Altos executivos chegando às 9h para conversas sobre setor manufatureiro na América”.

Antes de assumir, Trump recebeu diversos CEOs norte-americanos em encontros em Nova York, incluindo de defesa, tecnologia e outros setores. Ele também se encontrou com diversos líderes trabalhistas, incluindo a poderosa central sindical AFL-CIO.