Trump se diz “profundamente entristecido” após tiroteio

O presidente Donald Trump declarou sua profunda tristeza depois de um tiroteio ocorrido no campo de beisebol no subúrbio de Washington, que deixou um representante republicano e outras pessoa feridas.

“Estamos profundamente entristecidos com essa tragédia”, afirmou Trump em uma declaração, acrescentou que está acompanhando de perto o desenvolvimento do caso.

“Nossos pensamentos e orações estão com os membros do Congresso, suas equipes, a polícia do Capitólio e todos os afetados”, acrescentou.

Um tiroteio ocorrido em um campo de beisebol frequentado por legisladores do Congresso americano deixou várias vítimas, entre elas um político republicano da Câmara de Representantes, segundo informaram a polícia e a imprensa.

A polícia de Alexandria, a alguns quilômetros da capital, na Virgínia, indicou que “o atirador foi preso”.

Steve Scalise, dirigente do Partido Republicano na Câmara, ficou ferido, relatou à CNN um de seus colegas, que prestou os primeiros cuidados.

“Estava no campo, ouço um ‘bam’, me viro e vejo um fuzil na terceira base. Ouvi outro ‘bam’ e me dei conta de que se tratava de um atirador. No mesmo momento, ouço Steve Scalise gritar. Foi atingido. A arma era semiautomática e o atirador prosseguiu disparando contra várias pessoas”, contou Mo Brooks à CNN.