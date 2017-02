Trump sai da Casa Branca com a filha em viagem não anunciada

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu da Casa Branca no helicóptero presidencial com a filha Ivanka nesta quarta-feira para um deslocamento não anunciado e com destino ainda não revelado.

Pouco antes das 15h (hora local; 18h em Brasília) o presidente deixou a Casa Branca pelo lado sul para subir ao helicóptero “Marine One” acompanhado pela filha sem que tenha informado seu destino.

A Casa Branca não incluiu nesta quarta-feira nenhuma viagem na agenda do presidente e deu instruções para que o destino seja mantido em sigilo por enquanto.

Trump já tinha confirmado que compareceria a um tradicional café da manhã com líderes religiosos em Washington na próxima quinta-feira.