Trump responderá a denúncias de Comey através de advogado

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responderá ao depoimento do ex-diretor do FBI James Comey através de uma declaração que será divulgada por seu advogado pessoal, Marc Kasowitz, informou a Casa Branca.

Kasowitz será o encarregado de responder em nome do presidente as declarações feitas nesta quinta-feira por Comey no Comitê de Inteligência do Senado, indicou a porta-voz adjunta da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, aos jornalistas.

A declaração será divulgada no fim do depoimento de Comey, que está fazendo várias críticas ao presidente no Senado, e depois de Trump participar de um evento programado na conferência Road to Majority, em Washington.

Comey acusou o governo Trump de “mentir” sobre os motivos de sua demissão e disse que o presidente o pressionou para “dispersar a nuvem” gerada pela investigação sobre a possível interferência da Rússia nas eleições de 2016 e os vínculos de representantes do Kremlin com funcionários de sua campanha.

Além disso, em um dos encontros, Trump disse a Comey que “esperava” que o ex-diretor do FBI abandonasse uma investigação contra o ex-assessor de Segurança Nacional Michael Flynn, que renunciou ao cargo em fevereiro.