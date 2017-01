Trump registra slogan para 2020: “Vamos manter os EUA grandes!”

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já solicitou o registro do slogan de campanha para as eleições americanas de 2020: “Vamos manter os EUA grandes!, uma continuação do “Vamos fazer os EUA grandes de novo!” de 2016.

Trump fez a solicitação do registro no dia 18 de janeiro, antes de tomar posse na sexta-feira da semana passada, como pode ser visto no site do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos.

No mesmo dia 18, o então presidente eleito tinha anunciado o slogan para a campanha de reeleição em 2020 em uma entrevista ao jornal “The Washington Post”.

Após o anúncio, ligou imediatamente para seu advogado para que o registrasse, com ênfase na inclusão do ponto de exclamação ao final do slogan.

O magnata nova-iorquino diz acreditar que uma das responsabilidades de um bom presidente é ser “um animador para o país”.

O Escritório de Patentes e Marcas americano aceitou a solicitação do slogan, mas ainda não deu a aprovação definitiva.

“Ainda não foi encaminhada a um examinador. A nova aplicação será enviada a um advogado examinador aproximadamente três meses depois da solicitação”, explica o site.

Esta notícia chega na primeira semana do governo de Trump, quando ainda faltam quatro anos para as próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos.