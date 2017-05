Trump receberá presidente da Colômbia na Casa Branca

Washington/Bogotá – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, no próximo dia 18 na Casa Branca, informou nesta quinta-feira o governo americano em comunicado.

“O presidente Trump e o presidente Santos discutirão maneiras de reforçar os fortes laços de que desfrutam Estados Unidos e Colômbia”, diz o texto.

“Os dois líderes trocarão pontos de vista sobre uma série de questões bilaterais e regionais, incluindo a implementação do acordo de paz, a participação em objetivos de segurança compartilhado, como a luta contra o narcotráfico e o crime organizado internacional, e a luta contra o retrocesso democrático na Venezuela”, acrescenta a nota.

Em um comunicado divulgado paralelamente, a presidência da Colômbia informou que os dois governantes debaterão temas de “aliança estratégica de segurança”, assim como “a implementação do histórico acordo de paz (no país sul-americano)”, assuntos comerciais e oportunidades de investimento.

Este será o primeiro encontro entre Santos e Trump como governantes, e presidente colombiano será o terceiro líder latino-americano recebido pelo americano, depois das visitas a Washington do peruano Pablo Kuczynski e do argentino Mauricio Macri.

Em sua estadia na capital americana, Santos também se reunirá com o vice-presidente Mike Pence e outros funcionários do governo Trump, e também com membros do Congresso, líderes da comunidade empresarial e representantes de centros de pensamento.

Na véspera de seu encontro com Trump, em 17 de maio, Santos discursará em um jantar no qual será oficialmente divulgado um relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho sobre Paz e Prosperidade da Colômbia do centro Atlantic Council, copresidido pelos senadores americanos Roy Blunt e Ben Cardin.

O relatório visa dar recomendações “sobre o mapa de caminho para o futuro da aliança bilateral entre Estados Unidos e Colômbia” no marco do pós-conflito.

Além disso, o governante colombiano participará no dia 18 da Cúpula Empresarial Binacional de Estados Unidos e Colômbia, uma nova plataforma oficial similar aos conselhos de negócios bilaterais dos Estados Unidos com Brasil, México e Japão.