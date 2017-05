Trump recebe líder palestino Abbas na Casa Branca

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta quarta-feira na Casa Branca o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para conversar sobre o estagnado processo de paz no Oriente Médio.

“É uma grande honra ter o presidente (Abbas) conosco”, declarou Trump no Salão Oval ao ressaltar que o conflito entre israelenses e palestinos dura muito e que espera que “algo fantástico” saia das conversas de hoje.

Em fevereiro, Trump recebeu na Casa Branca o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, e então se desvinculou da política de seus três antecessores, ao pôr em dúvida que a paz em Oriente Próximo deva acontecer pela criação de um Estado palestino, por meio da chamada “solução de dois Estados”.

“Estou avaliando uma solução de dois Estados e de um Estado. Gostarei da que as duas partes gostarem. Posso viver com qualquer das duas”, afirmou o presidente americano no dia do encontro com Netanyahu.

A ambiguidade de Trump sobre esse ponto gerou preocupação entre os palestinos e os países membros da Liga Árabe, que em sua última cúpula reagiram a essa postura e ressaltaram seu apoio à criação do Estado palestino.

Por outro lado, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, antecipou ontem que Trump está considerando seriamente transferir a embaixada do país para Jerusalém, algo que já prometeu durante a campanha.

Trump não quis se pronunciar hoje sobre esse tema ao ser perguntado por jornalistas antes de sua reunião com Abbas no Salão Oval.