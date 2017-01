Trump reafirma compromisso dos EUA com segurança da Coreia do Sul

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou por telefone com o líder interino da Coreia do Sul, Hwang Kyo-ahn, a quem reafirmou seu compromisso com a segurança do país contra a ameaça nuclear norte-coreana.

“O presidente Trump reiterou nosso compromisso para defender a República de Coreia, incluindo o fornecimento de uma dissuasão ampliada, usando a gama completa de capacidades militares”, informou a Casa Branca em comunicado.

“Ambos acertaram dar passos para fortalecer as capacidades de defesa conjunta para se defender da ameaça norte-coreana”, diz o comunicado.

Trump e Hwang também trataram sobre a visita do novo secretário de Defesa, James Mattis, na próxima semana a Japão e Coreia do Sul, que “reflete a estreita amizade” entre os dois países.

Hwang ocupa provisoriamente a presidência do país enquanto o Tribunal Constitucional determina se aceita ou não a cassação de Park Geun-hye por causa de um escândalo de corrupção.