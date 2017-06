Trump questiona por que negócios de Hillary não são investigados

O presidente Donald Trump questionou no Twitter por que os negócios da família de Hillary Clinton e dos democratas com a Rússia não são investigados, mas os “não negócios” dele sim.

Ele escreveu que Hillary destruiu telefones com martelo, apagou emails e o marido dela se encontrou com o procurador-geral.

“E eles falam sobre obstrução?”, questionou Trump.

Sobre o tema, na quinta-feira, o jornal The Washington Post noticiou que o vice-presidente Mike Pence contratou assessores jurídicos externos para ajudar tanto com as consultas do comitê do Congresso quanto com a investigação de conselheiros especiais sobre uma possível colusão entre a campanha do presidente Trump e a Rússia.

Segundo a reportagem do jornal, o escritório do vice-presidente disse na quinta-feira que Pence manteve Richard Cullen, advogado e presidente da McGuire Woods, com sede em Richmond, que anteriormente atuou como advogado dos Estados Unidos no distrito da Virgínia.