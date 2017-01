Trump quer renegociar Nafta com México e Canadá em breve

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que planeja conversar em breve com os líderes do Canadá e do México para iniciar a renegociação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês).

“Vamos iniciar negociações que temos a fazer com o Nafta”, disse Trump em cerimônia de posse de seus principais assessores na Casa Branca, no domingo. “Vamos começar a renegociar o Nafta, a imigração e a segurança na fronteira”.

Trump prometeu durante a campanha presidencial que, se eleito, renegociaria o pacto comercial do Nafta para obter condições mais favoráveis aos Estados Unidos.

O Nafta, que entrou em vigor em 1994, e outros acordos comerciais tornaram-se alvo de críticas de eleitores indignados nos Estados industriais dos EUA que levaram Trump ao poder neste mês.

O embaixador do Canadá nos Estados Unidos, David MacNaughton, disse que ficou claro que a equipe de Trump estava preocupada sobretudo com déficits comerciais com o México e a China.

“Eu não acho que o Canadá é o foco”, disse MacNaughton a jornalistas em Calgary, Alberta, antes de uma reunião de dois dias do governo focada em como lidar com o novo governo Trump.