Trump quer ajuda da China para eliminar ameaça da Coreia do Norte

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta quinta-feira à China melhores acordos comerciais se receber ajuda do país asiático para “eliminar” a ameaça da Coreia do Norte, que pode estar preparando um teste nuclear.

Em entrevista coletiva com o primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, Trump disse esperar que a Coreia do Norte tenha uma “resposta positiva” e que o presidente chinês, Xi Jinping, com quem se reuniu recentemente, interceda para que o regime de Kim Jong-un termine suas provocações.

“Disse a eles que terão melhores acordos comerciais se eliminarmos a ameaça da Coreia do Norte”, declarou o presidente.

“Tenho grande respeito pelo presidente de China. Gosto muito dele, tenho confiança que tentará (intermediar com a Coreia do Norte) com muito esforço”, assegurou.

Trump se reuniu com o presidente chinês na Flórida no início deste mês e desde então pediu a colaboração de Pequim para que influencie seu aliado norte-coreano e este acabe com suas provocações em forma de testes militares.

Os EUA garantiram que todas as opções estão sobre a mesa se a Coreia do Norte decidir aumentar a tensão com um sétimo teste nuclear subterrâneo, ao mesmo tempo em que deixou aberta a porta da negociação para pôr fim ao programa atômico militar de Pyongyang.

“No que se refere à Coreia do Norte estamos em muito boa forma. Estamos reconstruindo nossas forças armadas rápidas”, destacou Trump, que foi criticado por afirmar há duas semanas que tinha enviado um porta-aviões para a Península da Coreia como medida de dissuasão, embora a embarcação, na realidade, não tenha se dirigido à região até ontem.

O presidente americano respondeu também brevemente a uma pergunta sobre a estabilidade mental do líder norte-coreano, ao considerar que, “quanto a sua estabilidade, espero que a resposta seja positiva, não negativa”.