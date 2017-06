Trump propõe uso de placas solares em muro com México

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs nesta terça-feira a instalação de painéis solares no muro que quer erguer na fronteira com o México para que a energia produzida financie sua construção, durante uma reunião com os líderes republicanos do Congresso.

“O presidente está comprometido a construir o muro e a assegurar a fronteira e o felicito por isso. Continua lutando e cumprindo com essa promessa”, disse o representante republicano Steve Scalise, presente no encontro, ao site especializado “The Hill”.

“Uma ideia que está considerando é um muro que funcionaria como um painel solar para que finalmente pagasse por si mesmo”, acrescentou o congressista.

Scalise, o terceiro republicano de mais alta categoria da Câmara Baixa, disse que “se alegra que (Trump) esteja sendo inovador” para lograr os seus objetivos, e disse dar “totalmente” o seu apoio no Legislativo para ajudar-lhe a construir o muro.

Trump pretende assim cumprir uma das suas grandes promessas de campanha, a construção de um muro fronteiriço com o México que não custaria nem um dólar aos americanos e seria financiado pelos próprios mexicanos.

Essas afirmações lhe causaram problemas diplomáticos com o México e, além de não querer se retratar, solicitou uma verba para a construção do muro ao Congresso, que depois seria reembolsada pelos mexicanos, algo ao que a oposição democrata se negou categoricamente a aprovar nos orçamentos.