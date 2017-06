Trump propõe painéis solares em muro para México pagar menos

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs nesta quarta-feira a instalação de painéis solares no muro que quer erguer na fronteira com o México para que a energia produzida ajude a financiá-lo e o país vizinho “tenha que pagar muito menos dinheiro”.

“Estamos pensando em construir o muro como um muro solar, algo que crie energia e se autofinancie. Desta forma, o México terá que pagar muito menos dinheiro. Faz sentido, não?”, disse Trump, durante um ato em Cedar Rapids, em Iowa.

A ideia de colocar painéis solares no muro já circulava há duas semanas em Washington, uma vez que o governante falou dela em um encontro privado com um grupo de legisladores republicanos no último dia 6, mas até agora Trump não tinha formulado essa possibilidade em público.

O presidente americano disse que essa “ideia singular” é sua, pois ele é “um construtor”, e que o público de Iowa era “o primeiro grupo” que foi comunicado.

“Lá embaixo é um dos lugares onde a energia solar funciona muito bem. E acreditamos que poderíamos fazer que (o muro) tenha uma aparência melhor”, afirmou.

Apesar da alegação de Donald Trump de que a ideia do “muro” solar é sua, diversos veículos de imprensa dos EUA atribuem a uma das dezenas de propostas enviadas por várias empresas que participaram da licitação pública para construção do muro.

A empresa se chama Gleason Partners, cujo fundador, Tom Gleason, disse recentemente ao jornal “The Washington Post” que seu projeto iria gerar dois megawatts de eletricidade por milha, o suficiente para fornecer energia a 350 casas.

A construção do muro proposta por Gleason custaria cerca de US$ 7,5 milhões por milha (1,6 quilômetros), segundo disse o empresário ao jornal.

Após o encontro com Trump e outros legisladores na Casa Branca, no último dia 6, o congressista republicano Steve Scalise disse que o governante tinha falado com eles sobre a ideia de “um muro que funcionaria como um painel solar para que se autofinanciasse”.

A construção de um muro na fronteira com o México é uma das grandes promessas de campanha de Trump, que afirmou diversas vezes em seus comícios que essa barreira não custaria nem um dólar aos americanos e que seria financiado pelo governo mexicano.

Essas declarações causaram problemas diplomáticos com o México e, além de não se retratar, Trump solicitou ao Congresso um orçamento para a construção do muro, com a promessa que depois seria reembolsado pelos mexicanos, mas os democratas se negaram a fazer a aprovação.