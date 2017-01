A chefe do governo britânico, Theresa May, afirmou nesta sexta-feira diante do presidente americano, Donald Trump, que este apoia “100%” à Otan, depois que o novo ocupante da Casa Branca qualificou recentemente a Aliança Atlântica de “obsoleta”.

“Senhor presidente, acho que o senhor confirmou que está 100% com a Otan”, disse May durante coletiva de imprensa conjunta com Trump na sede do Executivo americano, em Washington.