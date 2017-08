Trump promete doar US$ 1 milhão para vítimas do Harvey

Washington – A Casa Branca afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu US$ 1 milhão em fundos pessoais para os esforços após a passagem do Harvey, que foi rebaixado para depressão tropical na quarta-feira.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, fez o anúncio em uma rápida entrevista coletiva nesta quinta-feira. Ela pediu a ajuda de repórteres sobre qual organização específica Trump irá ajudar.

No passado, o presidente foi criticado por dar menos dinheiro a causas de caridade do que muitos outros multimilionários.

As inundações do Harvey danificaram fortemente dezenas de milhares de casas em todo o Texas e deixaram ao menos 30 mortos. A depressão tropical está, agora, ameaçando a região próxima à fronteira entre os Estados do Texas e da Louisiana.

