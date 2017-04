Trump pede união de nações para acabar com massacre na Síria

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta quinta-feira ter ordenado um ataque militar contra o “aeroporto na Síria do qual se lançou o ataque químico” e convocou “todas as nações civilizadas” a buscar o fim do “massacre e do derramamento de sangue” que assola esse país.

“(O presidente sírio, Bashar Al) Assad afogou os indefesos”, disse Trump em um breve pronunciamento, após a divulgação da notícia do lançamento de mais de 50 mísseis de cruzeiro por parte das forças militares americanas contra a base aérea da qual os EUA acreditam que foi executado o ataque com armas químicas.