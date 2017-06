Trump passa seu primeiro final de semana em Camp David

Donald Trump e sua família viajaram neste sábado (17) para Camp David, onde passarão o final de semana na residência de descanso dos presidentes dos Estados Unidos.

O casal presidencial – Donald e Melania – acompanhados do filho mais novo, Barron, embarcaram às 11h local (12h Brasília) no helicóptero Marine One.

Desde sua posse, em 20 de janeiro, Trump preferiu passar seus finais de semana em Washington ou em sua mansão de Mar-a-Lago, na Flórida.

Os deslocamentos da “Primeira Família” para a Flórida sobrecarregaram os agentes que protegem Trump e representaram um elevado custo para as autoridades locais.

Camp David, na região montanhosa do estado de Maryland, está a 20 minutos de helicóptero da Casa Branca, em Washington, e é um local isolado e fácil de vigiar.