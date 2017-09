Trump participa pela primeira vez de reunião da ONU

Nova York – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou seu clube de golfe de Beminster, em Nova Jersey, e chegou neste domingo a Nova York para participar pela primeira vez da Assembleia Geral da ONU e fazer diversas reuniões bilaterais com outros líderes mundiais até a quinta-feira.

Trump aterrissou em Nova York às 16h37 (hora local; 17h37 em Brasília) para se dirigir à Trump Tower de Manhattan, onde ficará hospedado ao longo dos próximos dias.

Sem atividades públicas neste domingo, a agenda oficial de Trump começará na segunda-feira com uma cúpula de chefes de Estado para impulsionar mudanças na gestão da ONU, um encontro em que também contará com um discurso do chefe da organização, António Guterres.

Após as suas diversas críticas à ineficácia da ONU durante a sua campanha eleitoral, Trump insistirá que as Nações Unidas devem ser reformadas.

Essa mensagem deverá ser passada no discurso que o republicano pronunciará diante da Assembleia Geral, previsto para a terça-feira, no qual também é esperado compartilhe sua visão sobre o conflito com a Coreia do Norte, a guerra na Síria, o acordo nuclear com o Irã e a crise na Venezuela.

Na quinta-feira, antes de deixar Nova York, Trump se reunirá com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, para abordar as crescentes ameaças da Coreia do Norte. A crise com a Venezuela será o enfoque do jantar que Trump terá na noite de segunda-feira com vários governantes latinos.

O governante americano tem reuniões bilaterais programadas com o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, e os presidentes turco, Recep Tayyip Erdogan, e egípcio, Abdelfatah al Sisi, assim como com líderes europeus como o francês Emmanuel Macron e a britânica Theresa May.