Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou neste domingo o presidente eleito da França, Emmanuel Macron, pela “grande vitória” nas eleições de hoje através de uma mensagem publicada na rede social Twitter.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de maio de 2017