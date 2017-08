Trump parabeniza agentes por resposta ao furacão Harvey

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou neste sábado os agentes federais e as autoridades do Texas e da Louisiana pela resposta ao furacão Harvey, o mais forte a atingir o país em 12 anos.

“Temos gente fantástica no terreno, chegamos lá muito antes que o Harvey. Até agora, tudo bem!”, escreveu Trump no Twitter.

O presidente afirmou que ouviu a mensagem do senador republicano Chuck Grassley, que ontem no Twitter aconselhou que Trump mantivesse o controle sobre o Harvey para não repetir os erros cometidos pelo então presidente George W. Bush com o Katrina em 2005.

Na época, Bush foi duramente criticado pela demora em responder à devastação provocada pelo Katrina em Nova Orleans, na Louisiana.

Quando ocorreu a tragédia, Bush estava de férias em seu rancho no Texas e não interrompeu o descanso para lidar com a crise.

Trump irá neste fim de semana para Camp David, em Maryland, mas viajará no início da semana ao Texas para avaliar os danos do furacão, informou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.

“Vigiando de perto o furacão Harvey desde Camp David. Os governos municipais, estaduais e federal estão fazendo um grande trabalho lado a lado”, escreveu Trump na rede social.

O furacão Harvey chegou ao Texas na noite de ontem com categoria 4 na escala de intensidade de Saffir-Simpson, de um máximo de 5. Nas últimas horas, ele perdeu força, caiu para categoria 1, e pode se transformar em uma tempestade tropical, segundo os meteorologistas do Centro Nacional de Furacões.