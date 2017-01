Trump não vai esperar negociação com México para construir muro

Nova York – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, sua promessa de campanha de que construirá um muro na fronteira com o México e que o país vizinho o pagará “com impostos ou pagamentos” diretos.

“Não quero esperar um ano e meio para fazer um acordo com o México”, afirmou Trump sobre sua intenção de urgência na construção de um muro entre os dois países. “O México pagará pelo muro”, frisou.

Mesmo assim, Trump disse ter “respeito” pelo povo mexicano e seu governo, e alegou que as autoridades locais “não têm culpa do que está acontecendo” com a imigração ilegal.

Na entrevista, realizada em Nova York, Trump não detalhou de que forma o México vai “reembolsar” os Estados Unidos pelas despesas com a construção desse muro.

“Vai acontecer, seja por impostos ou com pagamentos”, declarou.

O presidente eleito afirmou ainda que o México “tirou vantagem” dos Estados Unidos nos últimos anos, em alusão a acordos comerciais que, segundo ele, terminaram prejudicando seu país.

“Não deveríamos ter permitido que isso acontecesse”, disse.