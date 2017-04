Trump modifica postura de campanha e diz que Otan não é obsoleta

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não é obsoleta, como ele declarou na campanha do ano passado, mas disse que os membros da Otan ainda precisam pagar sua parcela justa pela segurança.

Em entrevista coletiva com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, Trump agradeceu aos membros da Otan pelo apoio à sua decisão de lançar 59 mísseis de cruzeiro contra uma base aérea síria em retaliação por um ataque com armas químicas contra civis, e disse que é hora de acabar com a guerra civil da Síria.

“Eu disse que era obsoleta.Não é mais obsoleta”, disse Trump, acrescentando que a aliança transatlântica estava se adaptando à missão mais ampla contra militantes islâmicos que ele havia pedido.

Stoltenberg afirmou que teve uma reunião excelente e produtiva na Casa Branca com Trump.