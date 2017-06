Trump manifesta “caloroso apoio” a Theresa May após eleições

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou nesta sexta-feira para a primeira-ministra britânica, Theresa May, para manifestar “seu caloroso apoio com relação as eleições” realizadas no Reino Unido, informou a Casa Branca em comunicado.

Na ligação, Trump reiterou o compromisso com a “relação especial” que Estados Unidos e Reino Unido mantêm e assegurou que deseja trabalhar com a primeira-ministra nos objetivos e interesses que compartilham.

May, a principal aliada de Trump na Europa, viu seu partido – o Conservador – perder a maioria absoluta nas eleições de ontem, ficando com 318 cadeiras, oito a menos do que o necessário para governar sem precisar pactuar com os unionistas da Irlanda do Norte.

Até agora, Trump tinha se limitado a qualificar de “surpreendente” o resultado das eleições britânicas em resposta aos jornalistas no começo de uma reunião hoje com o presidente da Romênia, Klaus Iohannis.

May convocou em abril eleições antecipadas, sem esperar 2020, com a intenção de prolongar sua maioria na Câmara dos Comuns para assim reforçar o mandato com vistas às negociações com Bruxelas sobre Brexit, a saída britânica da União Europeia (UE).

Após perder 12 cadeiras e se ver obrigada a buscar o apoio dos unionistas do Ulster, a líder conservadora disse hoje que irá “refletir” sobre os resultados, mas que a intenção é manter-se à frente do Executivo.