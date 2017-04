Trump já foi informado sobre novo teste da Coreia do Norte

Washington – O governo de Estados Unidos confirmou nesta sexta-feira “estar ciente” do lançamento de um novo míssil balístico por parte da Coreia do Norte e indicou que o presidente, Donald Trump, “já foi informado”.

Assim confirmou o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, em um breve comunicado, enquanto o Comando do Pacífico do Exército americano disse ter detectado o lançamento do míssil.

A Coreia do Norte disparou um míssil não identificado desde Bukchang, na província de Pyeongan do Sul, em direção ao nordeste às 5h30 (horário local, 17h30 de Brasília)”, informou o Estado Maior Conjunto (JCS) da Coreia do Sul em um comunicado divulgado pela agência “Yonhap”.

As autoridades de Seul, que estão neste momento analisando o tipo de míssil, apontaram no mesmo comunicado que o lançamento tinha falhado.

O novo teste acontece em um momento de alta tensão entre o regime de Kim Jong-un e os EUA justamente pelos lançamentos de mísseis de Pyongyang e o envio de um porta-aviões à região por parte de Washington.

Nas últimas semanas, Trump foi endurecendo sua retórica em direção a Pyonyang e não descartou a possibilidade de um conflito entre os dois países.

No dia 16 de abril a Coreia do Norte realizou outro lançamento fracassado de um míssil, coincidindo com as comemorações do 105º aniversário do nascimento do fundador do país Kim Il-sung e a visita a Seul do vice-presidente americano, Mike Pence.

O regime de Pyongyang não informou nessa ocasião sobre o lançamento, como é habitual quando os testes não têm sucesso.