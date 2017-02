Trump ironiza audiência de Schwarzenegger e ator responde

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu orações nesta quinta-feira pelos dados de audiência de Arnold Schwarzenegger, que o sucedeu como apresentador do programa “The Celebrity Apprentice”, em um café da manhã com líderes religiosos tradicionalmente reservado a assuntos de maior transcendência espiritual.

Trump participou hoje pela primeira vez do anual Café da Manhã Nacional de Oração, um evento que mistura política e religião para, em um momento de seu discurso, pedir ao público que rezassem pelo ator e ex-governador da Califórnia.

O presidente disse que, desde que ele não é o apresentador do programa “The Celebrity Apprentice”, seus números pioraram.

“Os dados de audiência desabaram. Foi um absoluto desastre (…). Quero rezar por Arnold, se possível, por esses dados de audiência”, afirmou o presidente.

Trump, que foi apresentado no evento de hoje pelo produtor do “Celebrity Apprentice”, Mark Burnett, lembrou que obteve um “tremendo sucesso” no programa, mas teve que deixá-lo para candidatar-se às eleições de novembro do ano passado.

Schwarzenegger respondeu quase imediatamente com um vídeo no Facebook no qual propunha a Trump uma troca de trabalhos: “Você se encarrega da televisão, já que é especialista em dados de audiência, e eu cuido de seu trabalho e finalmente as pessoas poderão dormir tranquilas”, disse.

Esta não é a primeira vez que Trump se desvia dos trabalhos presidenciais para criticar a baixa audiência do programa apresentado por Schwarzenegger.

Duas semanas antes de assumir o cargo, em meio aos preparativos da transição de governo, Trump fez chacota dos números ruins do primeiro “The Celebrity Apprentice” apresentado pelo ator austríaco-americano.

Schwarzenegger respondeu então manifestando seu desejo de que o presidente trabalhasse por todos os americanos “de maneira tão agressiva como tinha trabalhado por sua audiência”.