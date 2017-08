Trump iniciará campanha por reforma tributária na próxima semana

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciará na próxima semana uma campanha intensa para convencer a população da necessidade de uma reforma tributária, mudando seu foco na tentativa de obter uma grande vitória no Congresso até o fim do ano, de acordo com o jornal Financial Times desta sexta-feira.

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, Gary Cohn, disse ao jornal em entrevista que Trump irá iniciar a campanha pela reforma tributária com um discurso na quarta-feira no Missouri, o primeiro de uma série de pronunciamentos que fará em busca do apoio da população à reforma.