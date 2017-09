Trump faz minuto de silêncio pelo 11 de setembro

O presidente americano, Donald Trump, fez um minuto de silêncio na Casa Branca, nesta segunda-feira (11), para marcar o 16º aniversário dos atentados de 11 de setembro de 2001.

Cercados de vários colaboradores, Donald e Melania Trump fizeram sua homenagem, nos jardins da Casa Branca, às 8h46 (9h46, horário de Brasília), a exata hora em que o primeiro avião comercial sequestrado pela Al-Qaeda foi lançado contra uma das torres do World Trade Center (WTC), em Nova York.

Trump deve seguir para o Pentágono, na companhia de seu secretário da Defesa, Jim Mattis.

Esta é a primeira cerimônia de Trump, como presidente, pelo 11 de Setembro.

Nesse mesmo horário, também se fez um minuto de silêncio em vários pontos no país, em particular no Ground Zero de Nova York. Em seguida, iniciou-se a leitura por ordem alfabética dos nomes das vítimas dos atentados.

“Nossos corações continuam tão abalados quanto em 11 de setembro de 2001”, tuitou a embaixadora americana na ONU, Nikki Haley.

“Nunca nos esqueceremos daqueles que perderam a vida e sempre nos lembraremos do sentimento de força e de unidade que compartilhamos depois desse drama”, completou.

No total, quatro aviões foram sequestrados por membros da rede Al-Qaeda com o objetivo de atacar o WTC e o Pentágono. A quarta aeronave caiu em um campo na Pensilvânia.

Nos ataques, os mais letais já cometidos em solo americano, 2.997 pessoas morreram, mergulhando os Estados Unidos em uma série de guerras contra grupos islâmicos.