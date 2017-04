Trump fala que relações com a Rússia estão em “ponto baixo”

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que as relações de seu país com a Rússia “podem estar em seu ponto mais baixo de todos os tempos”, e disse que “verá” como vai se desenvolver o diálogo com o presidente russo, Vladimir Putin.

“Agora mesmo não estamos nos dando bem com a Rússia em nada. Podemos estar em um dos pontos mais baixos de todos os tempos. Isto vem sendo construído em um longo período de tempo”, disse Trump em entrevista coletiva ao lado do secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, na Casa Branca.

O governante americano destacou que ele quer “se dar bem com todo o mundo”, mas disse que é preciso considerar que atualmente o planeta “é um desastre”, em alusão aos conflitos internacionais e às ameaças terroristas.

Perguntado pelos jornalistas sobre a Síria, Trump afirmou que gostaria de acreditar que a Rússia não sabia sobre o ataque químico ocorrido na semana passada no norte do país árabe, mas ressaltou que “é possível” que esse país tivesse conhecimento.

O governo de Trump atribuiu ao regime de Bashar al Assad a autoria do ataque, presumivelmente executado com gás sarin e que matou mais de 80 pessoas no norte do país.

Após dois dias de conversações infrutuosas nas Nações Unidas, Trump tomou a decisão unilateral de bombardear com 59 mísseis de cruzeiro a base aérea das forças sírias na cidade de Homs, de onde as autoridades americanas acreditam que foi lançado o ataque químico.

A decisão dos EUA foi duramente criticada pela Rússia, assunto sobre o qual precisamente hoje ambos países tentaram aparar arestas durante um encontro entre Putin e o secretário de Estado americano, Rex Tillerson.