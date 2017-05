Trump evita comentar vazamentos sobre atentado em Manchester

Bruxelas – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, evitou responder nesta quinta-feira a uma pergunta sobre se os britânicos podem continuar confiando em seu país no intercâmbio de informações de inteligência, após os vazamentos procedentes de Washington sobre o atentado terrorista em Manchester.

Um jornalista perguntou a Trump sobre essa questão quando o governante estava recebendo o presidente francês, Emmanuel Macron, na residência do embaixador americano em Bruxelas para um almoço privado com ele.

Trump ignorou a pergunta e se dirigiu junto com sua esposa, Melania, e Macron para o interior da residência.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, adiantou hoje que pedirá explicações a Trump durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Bruxelas e para que os EUA “mantenham em segurança” as informações de inteligência transmitidas de forma confidencial pelas autoridades do Reino Unido.

Em uma declaração gravada para a emissora “BBC”, May disse também que manifestará a Trump seu descontentamento pelos vazamentos nos EUA sobre o atentado suicida da segunda-feira em Manchester, que deixou um saldo de ao menos 22 mortos e 64 feridos.

Previamente, a “BBC” tinha informado que a polícia que investiga o atentado em Manchester deixou de compartilhar informações com as autoridades americanas por causa dos vazamentos contínuos feitos por esse país à imprensa com relação ao ocorrido.

A divulgação de informações aos meios de comunicação por parte do governo Trump, entre eles a identidade do terrorista suicida e as imagens publicadas pelo “The New York Times” do local do ataque, provocou grande mal-estar entre as autoridades britânicas.