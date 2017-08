Trump evidencia desejo de erguer muro na fronteira sul

Tucson.- A primeira visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à fronteira com o México, no estado do Arizona, nesta terça-feira, evidencia o desejo do republicano de cumprir sua promessa de construir um muro fronteiriço, uma iniciativa que está paralisada no Congresso por falta de recursos.

Trump “está cumprindo com sua promessa ao povo americano de construir um muro para proteger a fronteira sul, e o Setor Yuma é um claro exemplo de quão efetivo pode ser o muro”, disse a Casa Branca em um comunicado.

Durante a visita de três horas à cidade fronteiriça, que incluiu um percurso pelas instalações da Patrulha Fronteiriça do Setor Yuma, Trump teve a oportunidade de observar as operações rotineiras das autoridades migratórias.

Em sua visita, o presidente, que não fez declarações, esteve acompanhado por Thomas Homan, diretor-interino da Agência de Imigração e Alfandegária (ICE, sigla em inglês), que reiterou em declarações à imprensa a necessidade de que o Congresso aprove as verbas para construir o muro na fronteira com o México.

“Precisamos de recursos para construir o muro fronteiriço”, enfatizou Homan em Yuma, onde a fronteira está dividida por um muro triplo de 9 milhas de comprimento, que Trump considerou um “modelo impenetrável” para frear o fluxo de imigrantes sem documentos e de drogas.

“O muro fronteiriço é um sucesso. Onde o muro foi construído, os números caíram. Menos drogas, menos imigrantes sem documentos atravessando, menos ‘gente má’ entrando no país para causar danos”, assegurou Homan.

Durante a visita, Trump teve a oportunidade de observar de perto os equipamentos modernos da Patrulha Fronteiriça, como drones MQ-9 Predator B, helicópteros Black Hawk e o avião Super King Air 350ER.

A visita de Trump à fronteira precede os debates no Congresso para aprovar o orçamento para 2018, no qual o presidente quer que sejam destinados recursos para a construção do muro fronteiriço.

As autoridades migratórias assinalaram que as detenções de imigrantes sem documentos no Setor Yuma diminuíram 70% desde 2006, quando foram erguidas mais de 50 milhas de muro fronteiriço.

Em sua tentativa para construir esse “grande muro”, Trump enfrenta, no entanto, a oposição dos democratas e do governo do presidente do México, Enrique Peña Nieto, que reiterou que o seu país não pagará por esta obra, tal e como o republicano prometeu reiteradamente em sua campanha presidencial.

O Congresso americano aprovou recentemente US$ 1,6 bilhão para a construção do muro, mas estes recursos enfrentam forte oposição no Senado.

Além disso, o projeto também encara um atraso na construção dos protótipos que estavam programados para junho e foram adiados para novembro.