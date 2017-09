Trump: EUA venderão armas “sofisticadas” a Coreia do Sul e Japão

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira em sua conta no Twitter que dois aliados do país na Ásia, o Japão e a Coreia, receberam aval para comprar armas americanas, no momento de aumento da tensão com a Coreia do Norte.

“Estou permitindo que Japão & Coreia do Sul comprem uma quantidade substancialmente maior de equipamento militar altamente sofisticado dos Estados Unidos”, disse Trump na mensagem, sem dar mais detalhes.

I am allowing Japan & South Korea to buy a substantially increased amount of highly sophisticated military equipment from the United States. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2017

Ontem, um comunicado havia informado que Trump e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, concordaram em acabar com restrições ao desenvolvimento de mísseis mais potentes da Coreia do Sul.

As movimentações ocorrem após o regime norte-coreano realizar no domingo seu sexto teste nuclear, o que contraria resoluções anteriores do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Agora, o governo dos EUA trabalha pela aprovação de mais sanções contra a Coreia do Norte.