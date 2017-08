Trump entra na defensiva e culpa imprensa pela divisão “nos EUA”

Washington – Encurralado por sua reação ambivalente à violência racial em Charlottesville, na Virgínia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou nesta terça-feira uma estratégia defensiva e acusou os meios de comunicação de manipularem seus comentários e promoverem a divisão no país.

O presidente reapareceu após alguns dias com o perfil mais baixo em seu palco favorito: um comício para seus simpatizantes incondicionais, que lotaram o Centro de Convenções de Phoenix, no Arizona.

Trump falou de tudo, mas manteve o foco nos fatos ocorridos em 12 de agosto em Charlottesville, que lhe renderam muitas críticas de líderes de seu próprio partido e a rejeição do mundo dos negócios, com numerosas baixas em seus conselhos de assessoria formados por empresários, que ele acabou sendo obrigado a dissolver.

“O que aconteceu em Charlottesville é um golpe no coração dos EUA”, disse Trump, para em seguida tirar do bolso anotações nas quais tinha reunido todas as suas declarações sobre o tema, e com as quais tentou convencer seus correligionários de que condenou os fatos desde o princípio, evitando seus comentários mais polêmicos.

“Eu culpei os neonazistas. Os culpei com tudo. Mencionei os supremacistas brancos, os neonazistas. Citei todos eles, vejamos. O Ku Klux Klan, temos o Ku Klux Klan”, lembrou Trump, que acusou os meios de comunicação de ignorarem essas condenações e de citarem comentários seletivos para desacreditá-lo e aprofundar a divisão do país.

Trump, no entanto, não repetiu seus comentários mais polêmicos, quando acusou igualmente os “dois lados” – antifascistas e neonazistas – da violência que resultou na morte de uma mulher em Charlottesville.