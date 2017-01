“Trump entende importância da Otan”, diz Theresa May

São Paulo – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou na noite de ontem (20) que irá enfatizar a importância da União Europeia e da Aliança do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em seu encontro com o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em entrevista concedida ao Financial Times, May também negou relatos de que poderia se encontrar com o republicano já na próxima quinta-feira. Os dois países negociam uma visita da premiê britânica a Washington em fevereiro.

“A decisão tomada pelo Reino Unido não foi no sentido de romper a União Europeia”, afirmou May ao FT. “Eu quero que a UE se mantenha forte e que tenhamos uma parceria estratégica com ela. É importante para fins de segurança. Com os desafios que enfrentamos, este não é um momento para menos cooperação”.

A premiê também disse ter confiança de que o novo presidente “reconhece a importância e significado da Otan”, e que os EUA reconhecema importância da cooperação que temos na Europa para assegurar nossa defesa e segurança conjunta”.