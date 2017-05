Trump encerra visita ao Oriente Médio e parte rumo ao Vaticano

Jerusalém – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decolou às 16h21 local (10h21, em Brasília) do aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv, encerrando uma visita de 28 horas a Israel e Palestina na qual tentou promover uma aproximação para a paz.

Trump conclui assim a segunda etapa da sua primeira viagem internacional e segue rumo a Roma, onde será recebido pelo papa Francisco no Vaticano.

Durante as 28 horas que esteve na região, Trump visitou Jerusalém e a cidade cisjordaniana de Belém e se reuniu com os presidentes israelense, Reuven Rivlin e palestino, Mahmoud Abbas, bem como com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Trump não anunciou nenhuma iniciativa para retomar negociações de paz, ainda que tenha se mostrado muito otimista nessa questão e assegurou que Netanyahu e Abbas estão dispostos a isso.

O líder americano também insistiu na sua condenação ao terrorismo e pediu uma aliança internacional na luta contra os terroristas, além de indicar que a paz entre palestinos e israelenses pode ajudar para uma paz regional.

O presidente americano elogiou o Estado de Israel e manifestou que este tem laços inquebrantáveis, antigos e eternos com a Terra Santa, como também elogiou seu anfitrião na anterior etapa da sua viagem, o rei Salman da Arábia Saudita.