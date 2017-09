Trump encerra programa que protegia 800 mil jovens de deportação

Washington – O governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira o fim do programa de Ação Diferida para os Chegados na Infância (Daca), criado pelo ex-presidente Barack Obama, e que protegia da deportação 800 mil jovens imigrantes.

A suspensão do Daca entrará em vigor daqui a seis meses para forçar o Congresso a encontrar uma alternativa para o programa.

“Estou aqui para anunciar que o programa Daca, sancionado pela administração de Obama, será rescindido”, anunciou em entrevista coletiva o procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, um dos membros do governo de Donald Trump com posições mais duras em relação à imigração no país.