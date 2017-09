Trump e Xi voltam a conversar sobre Coreia do Norte

Nova York – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo da China, Xi Jinping, voltaram a conversar nesta segunda-feira sobre o contínuo “desafio” da Coreia do Norte à comunidade internacional e a necessidade de continuar aumentando a pressão sobre o regime de Pyongyang.

Trump, que se encontra em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU e diversas atividades paralelas, faltou hoje por telefone com Xi, segundo informou a Casa Branca em um comunicado.

Ambos líderes abordaram o “contínuo desafio” da Coreia do Norte à comunidade internacional com os seus testes nucleares e provas de mísseis, bem como os esforços de Pyongyang para “desestabilizar” o nordeste asiático.

Trump e Xi se comprometeram a “estender a pressão sobre a Coreia do Norte através de um rotundo cumprimento das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas”, ressaltou a Casa Branca.

O conflito com a Coreia do Norte estará no centro das numerosas reuniões paralelas que acontecem às margens da Assembleia Geral, que terá a participação de Trump, mas não de Xi.

Hoje, em sua chegada às Nações Unidas, Trump disse aos jornalistas que espera uma “grande semana” e indicou que será preciso esperar para ver o que ocorre com a crise norte-coreana, perante a qual o governante americano não descartou fazer uso da opção “militar”.