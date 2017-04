Trump e Xi acrescentam a questão Síria na agenda para discussão

O presidente americano, Donald Trump, comemorou um “avanço tremendo” nas relações com a China, no segundo dia de um encontro com o presidente Xi Jinping em sua residência em Mar-a-Lago, nesta sexta-feira.

“Fizemos avanços tremendos em nosso relacionamento com a China”, declarou Trump sem entrar em detalhes.

“Acredito verdadeiramente que foram feitos progressos”, disse, classificando o relacionamento como “excelente”.

Os dirigentes das duas maiores potências do mundo acrescentaram a situação síria na agenda que inclui o programa nuclear da Coreia do Norte e o comércio entre Estados Unidos e China.

O encontro teve início na quinta-feira, quando o presidente americano ordenou seu primeiro ataque com mísseis a outro país.

O bombardeio à uma base do exército sírio dominou o encontro, e Trump parecia confiante no sucesso da reunião.

“Já tivemos uma longa conversa e até agora não obtive nada, absolutamente nada, mas estamos construindo uma amizade”, disse à imprensa antes de jantar na quinta-feira com presidente chines e suas respectivas esposas, Melania e a ex-cantora Peng Liyuan.

Prudência chinesa

Trump anunciou o bombardeio em resposta a um suposto ataque químico, atribuído pleo governo americano a Damasco, contra uma cidade rebelde do nordeste da Síria.

A reação de Xi não foi divulgada, mas a China se alinhou a Moscou sobre a situação na Síria, negando-se a punir o regime de Bashar Al Assad.

Após o bombardeio, Pequim pediu calma e apelou por “evitar uma nova deterioração da situação” na Síria.

A porta-voz da chancelaria chinesa, Hua Chunying, disse que seu governo está “profundamente abalado” pelo ataque a Khan Sheikhun, que deixou pelo menos 26 mortos, entre eles 27 crianças.

“Somos contrários ao uso de armas químicas, por parte de qualquer país, organização ou indivíduo, e independentemente das circunstâncias e do objetivo”.

Nesta sexta-feira na ONU, a Rússia acusou os Estados Unidos de terem violado o direito internacional, enquanto o organismo multilateral insiste em buscar uma solução política para o conflito sírio.

Pequim parece querer demonstrar que a cúpula de Xi com Trump se desenvolve de forma leve: pouco depois do anúncio do ataque, a agência chinesa informou que Trump havia aceitado um convite para visitar o gigante asiático neste ano.

Xi se mostrou até agora prudente diante das declarações do presidente americano, em relação ao intercâmbio comercial.

Horas antes de viajar à Flórida, Trump declarou ao canal Fox que seu país não foi tratado de forma igualitária pela China em matéria comercial.

Trump também acusou a China de fraqueza em sua resposta à ameaça nuclear representada pela Coreia do Norte e de “manipular” o iuane, a moeda nacional.

Temas espinhosos

Trump e Xi abordam outros temas espinhosos, como a Coreia do Norte, que voltou a desafiar os Estados Unidos e a comunidade internacional na quarta-feira lançando seu quinto míssil durante o ano.

Horas antes de receber Xi, Trump afirmou em uma conversa telefônica com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que os Estados Unidos “continuarão reforçando sua capacidade militar” diante “da séria ameaça que a Coreia do Norte segue representando”.

Há várias semanas, Washington convoca Pequim a pressionar seu aliado Pyongyang.

Trump deixou no ar a ameaça de uma intervenção militar unilateral em uma entrevista publicada no domingo pelo jornal Financial Times, ao afirmar que está preparado para “solucionar” sozinho o problema norte-coreano se a China hesitar por muito tempo.

Pyongyang, que busca desenvolver mísseis balísticos intercontinentais capazes de transportar ogivas nucleares e de atingir o território americano, afirmou na quinta-feira que responderá de forma “implacável” à “menor provocação” de Washington.

De acordo com fontes diplomáticas chinesas, Xi poderia oferecer a Trump o reforço do controle dos bancos chineses que trabalham com o regime de Kim Jong-un.

O presidente chinês já paralisou as importações de carvão norte-coreano, de acordo com as sanções da ONU.

Em troca, poderia pedir ao líder americano que renuncie a um importante contrato armamentístico com Taiwan, a ilha que Pequim considera uma província que deve ser reunificada.

Outro tema quente das conversas é o comércio.

Trump quer abordar o déficit dos Estados Unidos com a China, que subiu a 350 bilhões de dólares em 2016.

A China impõe uma tarifa de 25% sobre as importações de veículos, limita as importações de muitos produtos agrícolas e fecha o importante setor de serviços aos investimentos estrangeiros.