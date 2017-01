Trump e Peña Nieto conversam por uma hora em telefonema

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, mantiveram uma conversa telefônica de uma hora nesta sexta-feira, informou uma autoridade da Casa Branca.

Uma autoridade do gabinete da Presidência do México confirmou a conversa, que ocorre em meio a uma crescente crise de segurança e comércio, depois que Peña Nieto cancelou uma viagem planejada a Washington para uma reunião com Trump, que tem exigido repetidamente que o México pague por um muro na fronteira dos EUA para deter a imigração ilegal.