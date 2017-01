Trump e Netanyahu conversaram sobre “ameaças” do Irã

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falaram neste domingo sobre as “ameaças do Irã” e Trump propôs que a paz entre israelenses e palestinos “só pode ser negociada diretamente” por ambas as partes, segundo a Casa Branca.

A Casa Branca emitiu um comunicado com os detalhes sobre o telefonema entre ambos neste domingo e confirmou, como já tinha antecipado o escritório de Netanyahu, que o primeiro-ministro foi convidado a visitar Trump “no início de fevereiro”.

Durante a conversa, o presidente americano afirmou seu “compromisso sem precedentes com a segurança de Israel”, segundo o comunicado.

De acordo com a Casa Branca, Trump e Netanyahu combinaram manter consultas estreitas sobre uma série de assuntos regionais, entre eles as “ameaças do Irã”.

Além disso, Trump afirmou ao primeiro-ministro israelense que a luta contra o Estado Islâmico (EI) e “outros grupos terroristas islâmicos radicais” será uma “prioridade” para seu governo.

Por outro lado, o presidente americano enfatizou que “a paz entre Israel e os palestinos só pode ser negociada diretamente entre as duas partes, e que os EUA trabalharão estreitamente com Israel para avançar rumo a essa meta”.

O governo israelense espera melhorar suas relações com os EUA após oito anos de altos e baixos, devido a críticas do ex-presidente Barack Obama à colonização judaica do território ocupado de Cisjordânia e Jerusalém Oriental, e a aproximação com o Irã com a aprovação do pacto nuclear em 2015.

A direita israelense, mais nacionalista, vê na presidência de Trump uma porta aberta para recomeçar a colonização do território palestino e, apenas dois dias após sua posse, dispararam os pedidos para se avançar neste sentido, sem esperar a chancela dos EUA.

Israel também espera que Trump cumpra sua promessa de transferir a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, fato sobre o qual a Casa Branca afirmou neste domingo que está no “primeiro estágio” da conversas a respeito. EFE