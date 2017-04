Trump e Merkel falam de Ucrânia e Afeganistão por telefone

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, conversaram nesta quarta-feira sobre a guerra no leste da Ucrânia e sobre o Afeganistão, informou a Casa Branca em nota oficial.

Em uma ligação telefônica, “os líderes se comprometeram a manter cooperação estreita nestes e em outros temas” e concordaram em permanecer em contato, de acordo com o comunicado.

Merkel também falou nesta segunda-feira sobre a guerra no leste da Ucrânia com o presidente russo, Vladimir Putin, a quem pediu que exercesse sua influência sobre os separatistas em uma conversa que também contou com a participação do presidente francês, François Hollande.

A chanceler esteve em meados de março na Casa Branca e, após o encontro com Trump, este acusou a Alemanha no Twitter de dever dinheiro pela contribuição de Washington à defesa coletiva na Otan.