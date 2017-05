Trump e Melania visitarão Capela Sistina após encontro com papa

Cidade do Vaticano – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua esposa Melania visitarão a Capela Sistina na próxima quarta-feira, após seu encontro com o papa Francisco, informou nesta segunda-feira a Santa Sé.

A reunião entre Trump e o pontífice acontecerá às 8h30 (horário local, 3h30 de Brasília) no Palácio Apostólico do Vaticano e, em seguida, o presidente americano se reunirá com o secretário de Estado vaticano, Pietro Parolin, e com o secretário para as Relações com os Estados, Paul Richard Gallagher.

Enquanto isso, Melania Trump visitará a Capela Paulina e a Sala Régia do Vaticano.

Após a reunião com o papa, Trump e sua esposa visitarão a Capela Sistina, com os afrescos de Michelangelo, e a basílica de São Pedro.

O encontro entre Trump e Francisco não deve se alongar, já que uma hora mais tarde começará a audiência geral que Francisco celebra com os fiéis toda quarta-feira na Praça de São Pedro.

Trump não entrará no Vaticano através da Porta Sant’Anna, como outros líderes, por motivos de segurança, uma vez que a área estará transitada pelos fiéis que querem acompanhar a audiência geral e, por isso, cruzará os muros da Santa Sé através da Porta Del Perugino.

O presidente americano, que chegará ao Vaticano após visitar Arábia Saudita, Israel e Palestina, comparecerá posteriormente ao Palácio do Quirinal, sede da presidência da Itália, para se reunir às 11h30 (6h30) com o presidente Sergio Mattarella e o primeiro-ministro Paolo Gentiloni.

Após sua visita a Roma e Vaticano, Trump partirá para Bruxelas para uma reunião da Otan e, nos dia 26 e 27 de maio, participará da Cúpula do G7, que neste ano acontecerá na cidade de Taormina, no sul da Itália.