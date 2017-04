Trump e Melania estreiam na comemoração de Páscoa da Casa Branca

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua esposa, Melania, receberam nesta segunda-feira pela primeira vez na Casa Branca mais de 20.000 crianças e pais para procurar ovos de Páscoa, uma tradição que remonta a 1878.

Na comemoração anual, conhecida como “Easter Egg Roll”, as crianças devem buscar ovos coloridos entre os arbustos do jardim para depois levá-los até a linha de chegada apenas com a ajuda de uma colher de madeira.

“Esta é a primeira vez que meu marido e eu organizamos esta maravilhosa tradição, e é ótimo que todos vocês estejam conosco hoje. Espero que se divirtam muito, com muitas atividades”, afirmou Melania às milhares de pessoas que abarrotaram o jardim sul da Casa Branca.

Acompanhada por um coelho branco de dimensões humanas, Melania e seu filho, Barron, que se deslocaram de Nova York – onde vivem até que o menino acabe o ano letivo – para a ocasião, acompanharam o presidente para dirigir-se aos convidados.

“Vamos nos unir a vocês e desfrutar de sua companhia (…). Sei que muita gente ali embaixo vai ter sucesso. Vi esses meninos e eles são muito competitivos”, disse Trump à multidão.

As crianças que participaram da celebração, algumas com o famoso boné vermelho com o lema da campanha de Trump, “Make America Great Again” (“Faça os EUA grandes de novo”), competiram na corrida de ovos de Páscoa, decoraram biscoitos e escreveram cartas de agradecimento aos militares.

A família presidencial, por sua parte, se sentou nas mesas de aulas de decoração e participou na elaboração de cartas de agradecimento às tropas militares americanas.

Como também é tradicional, Melania Trump leu para um grupo de crianças trechos do livro infantil “Party Animals”, de Kathie Lee Gifford.

Neste ano a Casa Branca anunciou que a tradicional festa teria uma dimensão mais reduzida em comparação com ocasiões anteriores, nos quais mais de 35.000 pessoas se reuniam nos jardins.

Desta vez, a mansão presidencial pôs a disposição de seus convidados 18.000 ovos de Páscoa.

Nos últimos anos, a família do ex-presidente Barack Obama contou com a presença de artistas como Fergie, Justin Bieber, Janelle Monae e Ariana Grande, enquanto hoje a orquestra do Corpo de Fuzileiros e os grupos Bro4 e Martin Family Circus se encarregaram da música.

Um dos momentos mais esperados por todos, a interpretação do hino nacional, proporcionou uma das cenas mais chamativas, quando Melania teve que indicar a seu marido com um gesto que pusesse a mão sobre o coração como faziam ela e seu filho.

That's a subtle nudge from Melania to remind Trump to lift his hand during the national anthem… https://t.co/P9XlYpjvcQ — Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) April 17, 2017

A tradição de convidar crianças à Casa Branca na segunda-feira de Páscoa foi criada pelo presidente Rutherford B. Hayes (1877-1881) depois que o Congresso aprovou uma lei que proibia que os menores brincassem nos jardins do Capitólio por temor que causassem danos.

Desde então, o “Easter Egg Roll” é celebrado anualmente, quase sem exceções.