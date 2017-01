Trump e Melania elegem “My Way”, de Sinatra, para o 1º baile

Washington – O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania, elegeram a mítica canção “My Way”, de Frank Sinatra, para seu primeiro baile como novos moradores da Casa Branca.

O casal foi recebido com aplausos e ovações por centenas de pessoas no Centro de Convenções de Washington.

“Bem, conseguimos e disseram que não tínhamos chances, mas vencemos. E hoje tivemos um grande dia”, destacou Trump, em uma breve mensagem que dirigiu a seus seguidores após entrar no palco.

“Queremos que grandes coisas aconteçam em nosso país, queremos fazer os Estados Unidos grande novamente e faremos isso”, prometeu o magnata, lembrando seu lema de campanha “Make America Great Again” (“Faça a América grande novamente”).

“Este é um movimento e agora o trabalho começa, sem jogos, sem diversão, o trabalho começa agora”, afirmou Trump, que logo em seguida começou a dançar com sua esposa.

O novo presidente dos EUA se deslocou para o centro do palco e começou a balançar suavemente com sua esposa, Melania, vestida com um elegante vestido longo de cor branca.

No meio da canção “My Way”, fizeram sua entrada no palco o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, e sua esposa, Karen, com um vestido longo de cor azul.

O casal deve acompanhar Trump e Melania nos três bailes oficiais desta noite, uma peregrinação que serve para colocar o toque final na cerimônia de posse.

Há oito anos, em outro baile histórico, a cantora Beyoncé interpretou “At last”, de Etta James, na primeira dança entre o ex-presidente Barack Obama e sua esposa, Michelle.

Desde 1809, as posses dos presidentes dos EUA são acompanhadas pelos tradicionais bailes, transformados em grandes eventos sociais para políticos de todo o país.