Trump e May destacam “profundos vínculos” entre seus países

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou nesta sexta-feira que a relação do país com o Reino Unido está “mais forte do que nunca” graças, em parte, à sua afinidade com a primeira-ministra britânica, Theresa May.

“Um Reino Unido livre e independente é uma bênção para o mundo e nossa relação nunca foi tão forte”, afirmou Trump durante uma entrevista coletiva conjunta com May, a primeira visita oficial de um chefe de Estado à Casa Branca desde a posse do republicano.

Trump afirmou que, para os EUA, o encontro representa “renovar nossos profundos vínculos militares, financeiros, culturais e políticos”.

Já May parabenizou Trump pela “assombrosa vitória eleitoral” e destacou que o convite para visitar a Casa Branca tão rapidamente é um “sinal da força e da importância desta relação especial que existe entre nossos países”.

A primeira-ministra confirmou, além disso, que Trump aceitou um convite da rainha Elizabeth II para visitar o Reino Unido em breve.

Entre os temas discutidos no primeiro encontro oficial entre os líderes, May citou a política externa e os esforços conjuntos para acabar com o Estado Islâmico na Síria e no Iraque.