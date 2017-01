Trump é convidado a falar ante sessão conjunta do Congresso

O presidente Donald Trump foi convidado a pronunciar um discurso em 28 de fevereiro ante as duas câmaras do Congresso, informou nesta terça-feira o titular da Câmara de Representantes, o republicano Paul Ryan, no Twitter.

“Estou invitando o @POTUS a dirigir-se a uma sessão conjunta do Congresso em 28 de fevereiro”, escreveu, usando o acrônimo POTUS, que em inglês indica o presidente dos Estados Unidos (President of the United States).

“Será uma ocasião para que o povo e seus representantes ouçam diretamente o presidente descrever usa visão e um programa comum. É um programa ambicioso”, acrescentou.

As duas câmaras do Congresso, a de Representantes e o Senado, são controladas pelo Partido Republicano, que formalmente apoiou Trump na campanha presidencial.

No entanto, os mais influente líderes republicanos mantêm uma relação tensa com Trump, como o próprio Ryan, que a princípio hesitou em apoiar o polêmico magnata.