Trump diz que sempre teve intenção de demitir o diretor do FBI

Donald Trump afirmou que sempre teve a intenção de demitir James Comey da chefia do FBI, o que contradiz a informação da Casa Branca de que o presidente agiu por recomendação de altos funcionários da Justiça.

“Eu ia despedir sem me importar com as recomendações”, afirmou Trump em entrevista à cadeia NBC emitida nesta quinta-feira, depois que a Casa Branca tentou convencer o Congresso e a população de que a medida não teve motivações políticas.

“É um fanfarrão”, afirmou Trump, admitindo ao mesmo tempo que havia perguntado a Comey se ele estava sendo investigado pelo FBI.