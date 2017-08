Trump diz que “opções estão sobre a mesa” para Coreia do Norte

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que todas as opções estão sobre a mesa para responder à Coreia do Norte, depois que Pyongyang lançou um míssil balístico que atravessou o Japão na segunda-feira.

“O mundo recebeu a mais recente mensagem da Coreia do Norte em alto e bom som: esse regime sinalizou seu desprezo por seus vizinhos, por todos os membros da ONU e pelos padrões mínimos aceitáveis para comportamento internacional”, disse Trump, em comunicado divulgado pela Casa Branca.

“Ações ameaçadoras e desestabilizadoras só aumentam o isolamento do regime da Coreia do Norte na região e entre todas as nações do mundo. Todas as opções estão sobre a mesa”, disse Trump.