Trump diz que isolamento do Catar colabora para fim do terrorismo

O presidente americano, Donald Trump, estimou nesta terça-feira que o isolamento do Catar “pode ​​ser o começo do fim do horror do terrorismo”, sugerindo que “todos os elementos apontam para o Catar” no financiamento do extremismo.

Os países do Golfo disseram “que adotariam uma linha dura contra o financiamento do extremismo e todos os elementos apontam para o Catar”, tuitou Donald Trump.

“Este pode ser o início do fim do horror do terrorismo”, acrescentou, referindo-se à decisão da Arábia Saudita e de outros países da região de isolar o Catar.

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017

…extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017

O emirado é acusado por seus detratores de ter ligações com a rede Al-Qaeda, com o grupo Estado Islâmico (EI) e com a Irmandade Muçulmana, classificados como “terroristas” por alguns países árabes.

Donald Trump já havia se expressado no Twitter esta manhã atribuindo o isolamento do Catar a sua recente visita à Arábia Saudita centrada na luta contra o islamismo radical.

“Durante a minha recente viagem ao Oriente Médio, afirmei que o financiamento da ideologia radical deveria parar. Os líderes apontaram o Catar – E olhem!”, escreveu o presidente dos Estados Unidos.

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar – look! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017

Estas declarações do presidente americano contrastam com o tom conciliador de seu secretário de Estado, Rex Tillerson, que na segunda-feira pediu aos países do Golfo para permanecerem “unidos” e “sentarem e conversarem sobre essas diferenças”.

O Catar abriga a maior base aérea americana na região, sede do comando militar dos Estados Unidos responsável para o Oriente Médio.

Esta base é crucial para a luta contra o grupo Estado Islâmico na Síria e no Iraque, liderada pela coalizão internacional dirigida por Washington e da qual Doha faz parte.